德国极右翼政党“德国选择党”（AfD）打算参与俄乌战争的调解工作，但提议在不包括乌克兰的情况下进行谈判。 他们计划于2027年春季在阿布扎比组织一场由德国、美国和俄罗斯参加的会议。

德国联邦议院德国选择党党团副主席马库斯·弗龙迈尔透露了相关计划，他同时也是德国议会外交事务委员会成员。

据他称，该党希望组织一场由德国、美国和俄罗斯代表参加的峰会，但不邀请乌克兰方面参与。会议地点选定为阿布扎比，预计时间定于明年春季。

德国选择党声称，他们已经与华盛顿和莫斯科的代表建立了联系。特别是，该党代表表示与美国国务院以及唐纳德·特朗普总统的顾问们有联系。

该党还坚称，他们与俄罗斯外交部、俄罗斯总统行政办公室以及相关情报机构的代表保持着沟通。

与此同时，极右翼的德国选择党在德国选民中获得了较高的支持率。据《世界报》援引的数据，该党在全国民调中以27%至30%的支持率位居榜首。

相比之下，由联邦总理弗里德里希·默茨领导的基民盟-基社盟联盟的支持率仅为18%至23%。

此前，与弗拉基米尔·普京关系密切的俄罗斯银行家基里尔·德米特里耶夫曾透露可能与德国极右翼政党代表会面。他目前正参与俄罗斯与乌克兰之间的谈判。

10月22日，德米特里耶夫在伊斯坦布尔期间表示，计划于12月与德国选择党（AfD）代表会面。他还提到了一个论坛，该论坛暂定于2027年第二季度举行。

不过，这位俄罗斯代表并未明确说明此次会晤的目的及举办地点。

另一方面，马库斯·弗龙迈尔表示，正是基里尔·德米特里耶夫负责协调与美方就未来峰会所做的筹备工作。

《世界报》（Le Monde）对此进行了报道。

与此同时，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京将不会收到2027年11月在英国举行的G20领导人峰会的邀请。英国首相安迪·伯纳姆在接受《经济学人》采访时作出了上述表态。

纳夫罗茨基的一位助手表示，普京应该被审判，而不是被邀请参加G20峰会。

需要指出的是，克里姆林宫此前曾就普京赴美参加G20峰会一事发表过评论。

此前，克里姆林宫就泽连斯基与普京在G20峰会上会晤的提议作出了回应。

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