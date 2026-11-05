Британія відмовилася запрошувати Путіна на наступний саміт G20 — Бернем

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Російський диктатор Володимир Путін не отримає запрошення на саміт лідерів G20, який відбудеться у Великій Британії в листопаді 2027 року. Про це заявив британський прем’єр-міністр Енді Бернем у коментарі виданню The Economist.

На запитання журналіста, чи запросять російського диктатора на зустріч лідерів «Великої двадцятки», Бернем відповів негативно. Саміт G20 наступного року прийматиме Манчестер.

На запитання, чи буде Путін запрошений на саміт лідерів G20 у листопаді наступного року, Бернем відповів: «Ні. Проти провідних діячів адміністрації введено санкції».

Водночас він уточнив, що рішення щодо запрошень ухвалює не Велика Британія, а сама G20.

«А щодо запрошень є певні технічні нюанси, оскільки, як я розумію, цим займається саме «Група двадцяти», а не Велика Британія. Тож, якщо перефразувати, технічно це можливо, але він не приїде через діючі санкції», — сказав Бернем.

Про це він сказав у коментарі виданню The Economist.

Помічник Навроцького заявив, що Путіна треба судити, а не запрошувати на G20.

Нагадаємо, що У Кремлі прокоментували поїздку путіна до США на саміт G20.

Раніше у Кремлі відповіли на пропозицію щодо зустрічі Зеленського і Путіна на G20.

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