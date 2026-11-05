Российский диктатор Владимир Путин не получит приглашение на саммит лидеров «Большой двадцатки», который состоится в Великобритании в ноябре 2027 года. Об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем в комментарии изданию The Economist.

На вопрос журналиста, пригласят ли российского диктатора на встречу лидеров «Большой двадцатки», Бернем ответил отрицательно. Саммит G20 в следующем году примет Манчестер.

На вопрос, будет ли Путин приглашён на саммит лидеров G20 в ноябре следующего года, Бернем ответил: «Нет. Против ведущих деятелей администрации введены санкции».

В то же время он уточнил, что решение о приглашениях принимает не Великобритания, а сама «Группа двадцати».

«Что касается приглашений, то здесь есть определенные технические нюансы, поскольку, насколько я понимаю, этим занимается именно «Группа двадцати», а не Великобритания. Поэтому, если перефразировать, технически это возможно, но он не приедет из-за действующих санкций», — сказал Бернем.

Об этом он заявил в комментарии изданию The Economist.

Помощник Навроцкого заявил, что Путина нужно судить, а не приглашать на G20.

Напомним, что в Кремле прокомментировали поездку Путина в США на саммит G20.

Ранее в Кремле ответили на предложение о встрече Зеленского и Путина на «Группе двадцати».

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