Rosyjski dyktator Władimir Putin nie otrzyma zaproszenia na szczyt przywódców G20, który odbędzie się w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2027 roku. Poinformował o tym brytyjski premier Andy Burnham w wypowiedzi dla magazynu „The Economist”.

Na pytanie dziennikarza, czy rosyjski dyktator zostanie zaproszony na spotkanie przywódców „Wielkiej Dwudziestki”, Burnham odpowiedział przecząco. W przyszłym roku gospodarzem szczytu G20 będzie Manchester.

Na pytanie, czy Putin zostanie zaproszony na szczyt przywódców G20 w listopadzie przyszłego roku, Burnham odpowiedział: „Nie. Na czołowych przedstawicieli administracji nałożono sankcje”.

Jednocześnie wyjaśnił, że decyzję w sprawie zaproszeń podejmuje nie Wielka Brytania, lecz sama grupa G20.

„Jeśli chodzi o zaproszenia, istnieją pewne niuanse techniczne, ponieważ, jak rozumiem, zajmuje się tym właśnie »Grupa Dwudziestu«, a nie Wielka Brytania. Więc, ujmując to inaczej, technicznie jest to możliwe, ale on nie przyjedzie z powodu obowiązujących sankcji” – powiedział Burnham.

Wypowiedział się na ten temat w komentarzu dla magazynu „The Economist”.

Doradca Nawrockiego stwierdził, że Putina należy postawić przed sądem, a nie zapraszać na szczyt G20.

Przypomnijmy, że Kreml skomentował podróż Putina do USA na szczyt G20.

Wcześniej Kreml odniósł się do propozycji spotkania Zełenskiego i Putina podczas szczytu G20.

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