Теракт в Кракове: погибшими в квартире стрелка оказались его родители и сестра

В Польше правоохранители завершили осмотр квартиры 24-летнего мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова. В помещении обнаружили тела трёх человек — отца, матери и сестры нападавшего. Все они погибли от огнестрельных ранений.

Осмотр квартиры проводился в городе Островце-Свентокшиском. Помимо тел погибших, правоохранители обнаружили там несколько единиц оружия, которые изъяли для дальнейшего расследования.

Пресс-секретарь начальника полиции, заместитель инспектора Анджей Фийолек подтвердил, что погибшие были ближайшими родственниками мужчины.

«Речь идет об отце злоумышленника, это 53-летний мужчина. 52-летняя мать. И сестра, которой исполнился 21 год. Их всех застрелили. В квартире также обнаружили несколько единиц оружия. Их изъяли правоохранители», — заявил Фийолек.

Около 15:00 мужчина подъехал к площади Рынок в Кракове и начал стрелять из автомобиля по случайным прохожим.

В результате нападения число погибших возросло до шести человек. Еще 12 пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Польское радио.

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

Во время операции по задержанию мужчины, причастного к смертельной стрельбе в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.

Прокуратура Кракова в Польше планирует в воскресенье официально начать расследование нападения на Главной рыночной площади города и квалифицировать дело как деяние террористического характера.

24-летний Михал О., который 7 ноября устроил стрельбу в центре польского Кракова, ещё во время учёбы рисовал сцены жестокого насилия. Его бывшая одноклассница рассказала, что на рисунках мужчина изображал повешенных людей, а также себя с оружием во время нападения на школу.

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