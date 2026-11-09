Бюджет ЕС оказался под угрозой из-за споров о помощи Украине — FT

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Берлин может заблокировать принятие следующего бюджета Европейского Союза на 2028–2034 годы. На такой шаг Германия готова пойти, если все страны-члены ЕС не предоставят гарантий финансовой поддержки Украины в 2027 году и в последующие годы.

Что требует Мерц

В письме канцлер ставит поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех стран блока профинансировать Украину. Мерц написал:

«Коллективное обязательство всех нас без исключения справедливо участвовать в покрытии дефицита финансирования Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия».

По данным FT, письмо поступило накануне встречи лидеров ЕС в Дублине, которая состоится в четверг и пятницу. Мерц требует, чтобы на ней был решен вопрос дефицита финансирования Киева.

70 миллиардов дефицита

В декабре прошлого года лидеры ЕС одобрили для Украины кредит на 90 млрд евро. Однако из-за масштабов российской агрессии Киев заявил, что в следующем году ему потребуется еще 70 млрд евро. Этот дефицит признают и союзники Украины.

ЕС пообещал покрыть две трети суммы, то есть около 45 млрд евро. Еврокомиссия прорабатывает варианты выполнения этого обещания, в частности рассматривает выпуск дополнительных совместных долговых обязательств. В Брюсселе надеются, что лидеры договорятся до конца года.

Четыре страны против

Четыре страны ЕС — Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия — дали понять, что не будут вносить взносы в дальнейшую финансовую помощь Киеву. Венгрия, Словакия и Чехия в прошлом году добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту на 90 млрд евро.



Эти четыре страны являются чистыми получателями средств из бюджета ЕС, а Германия — крупнейшим чистым донором. Используя финансовое влияние Берлина на бюджетных переговорах, Мерц стремится обеспечить финансирование Киева и в следующем году, и в дальнейшей перспективе.

В письме Мерц также подчеркнул, что «тогда мы должны найти решение, которое поддержат все государства-члены и которое обеспечит Украине надежную многолетнюю перспективу финансирования с 2028 года», в частности для выплаты процентов по непогашенному долгу.

Об этом говорится в письме Мерца президенту Европейского совета Антониу Кошти, с которым ознакомилась Financial Times.

ЕС хочет согласовать бюджет с помощью Украине до конца года, но страны не могут договориться.

Напомним, что Ирландия предложила сократить бюджет ЕС на 159 млрд евро — Politico Europe.

Мадьяр раскритиковал проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Читай нас в