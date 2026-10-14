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Лідери Євросоюзу прагнуть до кінця 2026 року узгодити бюджет на 2028–2034 роки, який передбачає фінансову підтримку України.

Однак країни-члени мають розбіжності щодо обсягу бюджету, джерел надходжень і напрямів витрат.

Єврокомісія раніше запропонувала бюджет обсягом 1,76 трлн євро, однак після критики з боку Німеччини, Нідерландів та інших країн суму скоротили до 1,62 трлн євро. Новий варіант передбачає, зокрема, 150 млрд євро на обслуговування та погашення спільних боргів ЄС.

Переговори ускладнюють високі ціни на енергоносії та зростання оборонних витрат. Водночас пропонують скоротити фінансування досліджень, екологічного транспорту й окремих програм конкурентоспроможності, натомість збільшити підтримку фермерів і сільських регіонів.

Для затвердження семирічного бюджету потрібна одностайна згода всіх 27 держав ЄС. Через політичні суперечки домовленість залишається під питанням. Лідери розглядають можливість провести спеціальний саміт 26–27 листопада, щоб підготувати угоду до грудневої зустрічі.

Джерело: Reuters

Європейський Союз планує надати Україні 920 мільйонів євро для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляєн перший український орден Європи.

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