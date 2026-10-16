Макрон заявив про прискорення постачання ракет Україні

Франція та її європейські партнери й надалі надаватимуть Україні підтримку в боротьбі з російською агресією. Йдеться, зокрема, про фінансову допомогу, прискорення постачання зброї, спільне виробництво оборонної продукції та розвиток систем раннього попередження.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі 16 жовтня.

«Ми не залишимо Україну та українців без підтримки, адже це війна спротиву російській агресії. У час, коли виникають певні неоднозначності, а дехто вагається, роль європейців полягає в тому, щоб твердо дотримуватися своєї позиції. Адже йдеться про безпеку Європи та захист міжнародних принципів», - наголосив Макрон.

За його словами, Європа продовжує надавати Україні бюджетну підтримку. Зокрема, Європейська комісія оголосила про новий транш фінансування.

Президент Франції також повідомив про прискорення реалізації домовленостей, досягнутих з Україною у липні.

«Ми прискорили нове постачання ракет, а також усю роботу, яку проводимо у сфері безпілотників і протиракетної оборони. Найближчими днями відбудуться додаткові зустрічі, покликані прискорити процес ліцензування, тобто надання дозволів на швидше виробництво певних видів нашого озброєння третіми сторонами безпосередньо на території України», - заявив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що до кінця цього року країна передасть Україні десять винищувачів F-16. Про це він заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, яка відбулася на полях саміту ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російську атаку по Києву. Він засудив удар по будівлі Національної академії наук України.