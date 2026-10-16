Macron zapowiedział przyspieszenie dostaw rakiet na Ukrainę

Francja i jej europejscy partnerzy będą nadal udzielać Ukrainie wsparcia w walce z rosyjską agresją. Chodzi w szczególności o pomoc finansową, przyspieszenie dostaw broni, wspólną produkcję sprzętu obronnego oraz rozwój systemów wczesnego ostrzegania.

Oświadczył to prezydent Francji Emmanuel Macron podczas konferencji prasowej podsumowującej posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 16 października.

„Nie pozostawimy Ukrainy i Ukraińców bez wsparcia, ponieważ jest to wojna oporu przeciwko rosyjskiej agresji. W czasach, gdy pojawiają się pewne niejasności, a niektórzy się wahają, rolą Europejczyków jest stanowcze trzymanie się swojego stanowiska. Chodzi przecież o bezpieczeństwo Europy i ochronę zasad międzynarodowych” – podkreślił Macron.

Jak powiedział, Europa nadal udziela Ukrainie wsparcia budżetowego. W szczególności Komisja Europejska ogłosiła nową transzę finansowania.

Prezydent Francji poinformował również o przyspieszeniu realizacji porozumień zawartych z Ukrainą w lipcu.

„Przyspieszyliśmy dostawy nowych rakiet, a także wszystkie działania, które prowadzimy w zakresie dronów i obrony przeciwrakietowej. W najbliższych dniach odbędą się dodatkowe spotkania mające na celu przyspieszenie procesu udzielania licencji, czyli wydawania zezwoleń na szybszą produkcję niektórych rodzajów naszego uzbrojenia przez strony trzecie bezpośrednio na terytorium Ukrainy” – oświadczył.

Przypomnijmy, że premier Belgii Bart De Wever poinformował, że do końca tego roku kraj ten przekaże Ukrainie dziesięć myśliwców F-16. Stwierdził to po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli, które odbyło się przy okazji szczytu UE.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zareagował na rosyjski atak na Kijów. Potępił on uderzenie w budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.