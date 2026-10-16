Макрон заявил об ускорении поставок ракет в Украину

Франция и её европейские партнёры будут и впредь оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. Речь идёт, в частности, о финансовой помощи, ускорении поставок оружия, совместном производстве оборонной продукции и развитии систем раннего предупреждения.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе 16 октября.

«Мы не оставим Украину и украинцев без поддержки, ведь это война сопротивления российской агрессии. В то время, когда возникают определенные неоднозначности, а некоторые колеблются, роль европейцев заключается в том, чтобы твердо придерживаться своей позиции. Ведь речь идет о безопасности Европы и защите международных принципов», — подчеркнул Макрон.

По его словам, Европа продолжает оказывать Украине бюджетную поддержку. В частности, Европейская комиссия объявила о новом транше финансирования.

Президент Франции также сообщил об ускорении реализации договоренностей, достигнутых с Украиной в июле.

«Мы ускорили новые поставки ракет, а также всю работу, которую проводим в сфере беспилотников и противоракетной обороны. В ближайшие дни состоятся дополнительные встречи, призванные ускорить процесс лицензирования, то есть выдачи разрешений на более быстрое производство определенных видов нашего вооружения третьими сторонами непосредственно на территории Украины», — заявил он.

Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что до конца этого года страна передаст Украине десять истребителей F-16. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, которая состоялась в рамках саммита ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на российскую атаку по Киеву. Он осудил удар по зданию Национальной академии наук Украины.