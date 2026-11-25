Зеленский заявил, что США пока не ускоряют поставки ракет для ПВО
25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила от Соединённых Штатов позитивных сигналов относительно ускорения поставок ракет для систем противовоздушной обороны.
«Сейчас главное — ускорить поставки ракет от партнеров. Ракет для «Патриотов», ракет для других наших систем, которые нужны, которые могут помочь именно сейчас. К сожалению, от Соединенных Штатов мы пока не получили соответствующих хороших новостей об ускорении. Поставки все еще задерживаются, к сожалению», — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина параллельно работает над созданием собственной антибаллистической системы в рамках программы FREYJA.
По его словам, уже начался процесс интеграции компонентов системы.
«Необходимо эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система реально заработала. Работаем над этим. И этой зимой должны появиться первые прототипы и начаться испытания», — сказал Зеленский.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Напомним, что Украина и Норвегия разработали новый комплекс ПВО Десна.
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