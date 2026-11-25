25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила от Соединённых Штатов позитивных сигналов относительно ускорения поставок ракет для систем противовоздушной обороны.

«Сейчас главное — ускорить поставки ракет от партнеров. Ракет для «Патриотов», ракет для других наших систем, которые нужны, которые могут помочь именно сейчас. К сожалению, от Соединенных Штатов мы пока не получили соответствующих хороших новостей об ускорении. Поставки все еще задерживаются, к сожалению», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина параллельно работает над созданием собственной антибаллистической системы в рамках программы FREYJA.

По его словам, уже начался процесс интеграции компонентов системы.

«Необходимо эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система реально заработала. Работаем над этим. И этой зимой должны появиться первые прототипы и начаться испытания», — сказал Зеленский.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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