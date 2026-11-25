25 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie otrzymała jak dotąd od Stanów Zjednoczonych pozytywnych sygnałów dotyczących przyspieszenia dostaw rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej.

„Najważniejsze jest teraz przyspieszenie dostaw rakiet od naszych partnerów. Rakiet do systemów „Patriot”, rakiet do innych naszych systemów, które są nam potrzebne i które mogą pomóc właśnie w tym momencie. Niestety, ze strony Stanów Zjednoczonych nie mamy na razie żadnych dobrych wiadomości dotyczących przyspieszenia dostaw. Dostawy nadal są opóźnione, niestety” – powiedział Zełenski.

Zaznaczył, że Ukraina równolegle pracuje nad stworzeniem własnego systemu przeciwrakietowego w ramach programu FREYJA.

Jak powiedział, proces integracji elementów systemu już się rozpoczął.

„Trzeba skutecznie połączyć wszystkie możliwości uczestników programu FREYJA, aby ten system naprawdę zadziałał. Pracujemy nad tym. A tej zimy mają pojawić się pierwsze prototypy i rozpocząć się testy” – powiedział Zełenski.

O tym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu wideo.

Przypomnijmy, że Ukraina i Norwegia opracowały nowy kompleks obrony przeciwlotniczej Desna.

Polska i Wielka Brytania wspólnie opracują nową rakietę przeciwlotniczą o zasięgu ponad 100 km

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