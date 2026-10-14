Лидеры Евросоюза намерены до конца 2026 года согласовать бюджет на 2028–2034 годы, предусматривающий финансовую поддержку Украины.

Однако у стран-членов есть разногласия относительно объема бюджета, источников поступлений и направлений расходов.

Еврокомиссия ранее предложила бюджет в размере 1,76 трлн евро, однако после критики со стороны Германии, Нидерландов и других стран сумму сократили до 1,62 трлн евро. Новый вариант предусматривает, в частности, 150 млрд евро на обслуживание и погашение совместных долгов ЕС.

Переговоры осложняют высокие цены на энергоносители и рост оборонных расходов. В то же время предлагается сократить финансирование исследований, экологичного транспорта и отдельных программ конкурентоспособности, а вместо этого увеличить поддержку фермеров и сельских регионов.

Для утверждения семилетнего бюджета требуется единодушное согласие всех 27 государств ЕС. Из-за политических споров достижение договоренности остается под вопросом. Лидеры рассматривают возможность проведения специального саммита 26–27 ноября, чтобы подготовить соглашение к декабрьской встрече.

Источник: Reuters

Европейский Союз планирует предоставить Украине 920 миллионов евро на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что Зеленский вручил Урсуле фон дер Ляйен первый украинский орден Европы.

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