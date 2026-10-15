В Ростове-на-Дону, Россия, пожар на нефтетерминале Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода распространился на восемь из 12 резервуаров. Украинский мониторинговый канал Supernova+ сообщил, что поздно вечером во вторник взорвался еще один резервуар, пишет The Moscow Times.

Пожар продолжается четвертые сутки

По данным независимого издания Astra, огонь охватил восемь резервуаров терминала. На видео с места происшествия видны резервуары, охваченные пламенем, и столбы черного дыма.

Местный Telegram-канал Rostov Glavny сообщил о яркой вспышке на левом берегу города в 23:50 во вторник. По состоянию на утро среды власти не заявляли о ликвидации пожара.

Удар дронов и мощности терминала

Ночью 10 октября дроны ударили по терминалу, ранее носившему название «Юг Руси», в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Спутниковая система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала возгорание на этом объекте.

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Суммарная вместимость резервуаров терминала составляет 60 тысяч кубометров. Объект может переваливать до 3,5 млн тонн нефтепродуктов в год и загружать морские и речные танкеры для экспорта. По данным издания, терминал также использовали для поставок топлива российским военным.

Губернатор Ростовской области РФ — государства-агрессора — Юрий Слюсарь заявил о масштабной атаке дронов в регионе в ночь на среду. По его словам, над Каменском-Шахтинским и восемью районами сбили более 160 беспилотников. Данных о пострадавших или разрушениях на земле он не привел.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 11 октября приказал военным приостановить удары по российским НПЗ по просьбе президента США Дональда Трампа в рамках «энергетического перемирия». Удар, после которого начался пожар на терминале, произошел до объявленного прекращения атак.

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