Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Никодем Рахонь был главным кандидатом президента Кароля Навроцкого на должность посла Польши в Соединенных Штатах. В то же время глава МИД опроверг, что польское правительство согласовало назначение Рахоня в дипломатическую миссию в Вашингтоне, сообщает Interia.

Спор о должности в Вашингтоне

В начале октября Сикорский написал в соцсети X, что президент предложил ему Рахоня в качестве кандидата на должность посла в США. После этого руководитель Бюро международной политики президента Марцин Пшидач заявил, что договоренность относительно кандидатур послов, в том числе касательно представительства в Вашингтоне, была одобрена Сикорским, но заблокирована премьер-министром.

В интервью TVP Info Сикорский подтвердил, что Рахонь был приоритетным выбором Навроцкого. На вопрос журналиста, шла ли когда-либо речь о согласии польского правительства на назначение Рахоня послом в США, министр ответил отрицательно.

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Других кандидатов не назвали

Сикорский отказался раскрывать другие фамилии, предложенные президентским дворцом на дипломатические должности. Он объяснил это тем, что публичное обсуждение кандидатур могло бы осложнить получение согласия государств, куда планируется назначение послов.

По словам главы МИД, он счел возможным говорить о кандидатуре Рахоня после того, как депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Адам Белян публично поднял вопрос об участниках мартовской встречи вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша с президентом США Дональдом Трампом. Никодем Рахонь сейчас является советником президента Польши, а ранее работал пресс-атташе посольства Польши в Вашингтоне.

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