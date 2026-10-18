В США губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что военная помощь Израилю должна предоставляться на определенных условиях. Как сообщает Anadolu Agency, он высказал эту позицию в разговоре с Washington Examiner во время поездки в Нью-Гэмпшир. Ньюсом также заявил, что такой подход все больше становится консенсусом в Демократической партии.

Критика политики Нетаньяху

Ньюсом объяснил свою позицию насилием со стороны поселенцев на оккупированном Западном берегу и политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его мнению, эта политика подрывает перспективы создания двух государств.

Губернатор охарактеризовал войну Израиля в Газе как моральную катастрофу и заявил, что Нетаньяху все больше изолирует себя от остального мира и американского общества. При этом Ньюсом не уточнил, какие именно виды военной помощи должны предоставляться на условиях. Он упомянул разницу между оборонными системами, в частности Iron Dome, и наступательными вооружениями.

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Позиция демократов

По словам Ньюсома, американская помощь должна соответствовать принципам защиты прав человека, в том числе механизму Лихи. Это федеральное правило 1997 года запрещает правительству США финансировать иностранные воинские подразделения, в отношении которых имеется заслуживающая доверия информация о грубых нарушениях прав человека.

Заявление Ньюсома прозвучало на фоне усиления оппозиции демократов передаче оружия Израилю. Весной большинство сенаторов-демократов голосовало за блокирование продажи вооружений, а в июле более 100 демократов Палаты представителей выступили против отдельной меры. Ньюсом также отметил, что выборы в Израиле, запланированные на 27 октября, могут повлиять на дискуссию.

Ранее Ньюсом критиковал Нетаньяху, одновременно выражая поддержку Израилю. В 2023 году он посетил страну и встретился с людьми, пережившими нападение ХАМАС. В марте Ньюсом назвал свои прежние слова об Израиле как «государстве апартеида» такими, о которых сожалеет.

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