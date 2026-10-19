В Лонг-Бич, штат Калифорния, гражданин США Рикардо Гонсалес был госпитализирован после задержания федеральными агентами Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает The Guardian. Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия, представляющий Лонг-Бич, заявил, что агенты ICE жестоко напали на Гонсалеса и сломали ему руку.

На видео субботнего инцидента Гонсалес, названный бывшим сотрудником города, лежит лицом вниз в водоотводной канаве и в наручниках, а сотрудники ICE стоят коленями на его спине. Мэр Лонг-Бича Рекс Ричардсон рассказал CNN, что Гонсалес в какой-то момент вызвал экстренные службы. Когда прибыла полиция, мужчина уже был задержан и травмирован.

Версия семьи и реакция конгрессмена

Дочь Гонсалеса Лесли заявила на странице сбора средств на его лечение, что ее отца сбил с электровелосипеда автомобиль ICE без опознавательных знаков. По ее словам, мужчину дважды ударили электрошокером, прижали к земле и доставили в больницу с серьезными травмами.

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Гарсия назвал действия агентов «жестоким нападением», призвал упразднить ICE и поблагодарил жителей, которые записали инцидент на видео и поддержали семью Гонсалеса.

Что сообщила полиция Лонг-Бича

Полиция Лонг-Бича заявила, что сотрудники ICE также обратились за экстренной помощью из-за повреждения автомобиля и человека, нуждавшегося в медицинской помощи. Правоохранители прибыли на место инцидента с участием большой группы людей и федеральных агентов.

По данным полиции, один из офицеров обнаружил закованного в наручники взрослого мужчину, которого удерживала ICE и который истекал кровью. Его перевезли в пожарную часть, где сотрудники полиции сняли наручники, после чего пожарные доставили раненого в больницу. Полиция подчеркнула, что не участвовала в иммиграционной операции и никого не арестовывала. Министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, публично не объясняло причины задержания Гонсалеса.

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