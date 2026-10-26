Во Франции бывший премьер-министр и мэр Гавра Эдуар Филипп в новом опросе опустился на третье место по намерениям голосовать в первом туре президентских выборов 2027 года. По данным Politico Europe, в исследовании института Cluster 17 он имеет 16% поддержки — на 3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе, где его результат составлял 19%.

Жан-Люк Меланшон набирает 18,5%, что на 0,5 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим исследованием. По оценке Politico, в протестированных сценариях именно Меланшон имеет наилучшие шансы выйти во второй тур против Марин Ле Пен.

Ле Пен лидирует в моделировании первого тура

Кандидатка от «Национального объединения» Марин Ле Пен имеет 33% в сценарии, где центральный блок представляет Филипп. В предыдущем опросе ее показатель составлял 31%.

Рафаэль Глюксманн, победивший в первом туре праймериз Социалистической партии и Place publique, увеличил показатель с 12% до 13%. По данным Cluster 17, его готовы поддержать 29% избирателей Эммануэля Макрона на президентских выборах 2022 года, тогда как за Филиппа готовы голосовать 49% этой группы.

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Другие сценарии

Кандидат от «Республиканцев» Брюно Ретайо имеет от 7,5% до 8% поддержки. Если в моделирование включают мэра Канн Давида Лиснара, связанного с Nouvelle Énergie, он набирает 8%. В этом варианте Ле Пен имеет 30,5%, Ретайо — 7%, а Эрик Земмур — 3,5%.

По сценарию с генеральным секретарем Renaissance Габриэлем Атталем вместо Филиппа Атталь набирает 12% против 13,5% в сентябрьском исследовании. Тогда результат Меланшона составляет 19,5%, а Глюксманна — 14%.

Опрос провели онлайн среди 3 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет по квотной выборке. Заявленная погрешность составляет от 0,8 до 1,8 процентного пункта.

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