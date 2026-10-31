Часть избирателей латиноамериканского происхождения в американском штате Аризона, которые помогли Дональду Трампу победить там на выборах 2024 года, не планирует перед промежуточными выборами голосовать за кандидатов, которых он поддерживает. Об этом сообщает Dawn.

22-летний Фернандо Нуньес, чья семья имеет мексиканское происхождение, два года назад агитировал за Трампа, обходя дома в жару. Теперь он заявил, что 3 ноября будет голосовать за независимых кандидатов, а не за республиканцев или демократов.

Нуньес объяснил свое разочарование подорожанием бензина, страхования и продуктов. Его также возмущают недостаточная, по его мнению, прозрачность администрации в отношении материалов по делу Джеффри Эпштейна и война против Ирана.

Настроения в округе Юма

Округ Юма, где живет Нуньес, иллюстрирует смещение части латиноамериканских избирателей в сторону Республиканской партии, которое, по оценке AFP, способствовало победе Трампа в 2024 году. Трамп победил в этом округе с преимуществом в 20 процентных пунктов.

В сельскохозяйственном городке Сомертон, где население почти полностью состоит из латиноамериканцев и традиционно поддерживает демократов, за Трампа в 2024 году проголосовали около 40% жителей. Мэр Херардо Анайя считает, что тогда избирателей возмущали высокая инфляция при президентстве Джо Байдена и ежедневный приток тысяч мигрантов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Жители, с которыми общалось AFP, жаловались на цены на мясо карне-асада и дизельное топливо. Один из садовников, попросивший не называть его имени, сказал, что ранее ожидал от Трампа решения проблем, но больше не хочет его поддерживать.

Иммиграция и протестное голосование

Садовник также выразил несогласие с масштабными иммиграционными рейдами в США, которые, по его словам, приводят к депортациям людей без судимостей. Он заявил, что Трамп обещал преследовать преступников, однако политика администрации, по его мнению, пошла другим путем.

Национальные опросы, как отмечает издание, также фиксируют разочарование среди латиноамериканских избирателей, что дает демократам надежду получить контроль как минимум над одной палатой Конгресса. В то же время недовольство Трампом в Сомертоне не обязательно превращается в поддержку демократов: один из собеседников AFP планирует не голосовать, а Нуньес намерен поддержать независимых кандидатов.

Пастор-евангелист из соседнего Сан-Луиса Хосе Мануэль Кастро ожидает протестного голосования среди членов своей общины. В то же время он считает, что переход латиноамериканских избирателей к Республиканской партии только начинается, поскольку часть из них не согласна с позициями демократов по вопросам абортов и прав трансгендерных людей.

Читай нас в