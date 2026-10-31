Część wyborców pochodzenia latynoamerykańskiego w amerykańskim stanie Arizona, którzy pomogli Donaldowi Trumpowi wygrać tam wybory w 2024 roku, nie planuje przed wyborami śródokresowymi głosować na kandydatów, których on popiera. Informuje o tym Dawn.

22-letni Fernando Nunez, którego rodzina ma meksykańskie korzenie, dwa lata temu prowadził kampanię na rzecz Trumpa, chodząc od domu do domu w upale. Teraz powiedział, że 3 listopada zagłosuje na niezależnych kandydatów, a nie na Republikanów ani Demokratów.

Nunez wyjaśnił swoje rozczarowanie wzrostem cen benzyny, ubezpieczeń i żywności. Oburza go także, jego zdaniem, niewystarczająca przejrzystość administracji w sprawie materiałów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina oraz wojna przeciwko Iranowi.

Nastroje w hrabstwie Yuma

Hrabstwo Yuma, gdzie mieszka Nunez, ilustruje przesunięcie części wyborców latynoamerykańskich w stronę Partii Republikańskiej, które według AFP przyczyniło się do zwycięstwa Trumpa w 2024 roku. Trump wygrał w tym hrabstwie przewagą 20 punktów procentowych.

W rolniczym miasteczku Somerton, gdzie ludność jest niemal w całości latynoamerykańska i tradycyjnie popiera Demokratów, w 2024 roku na Trumpa zagłosowało około 40% mieszkańców. Burmistrz Gerardo Anaya uważa, że wyborców oburzały wtedy wysoka inflacja za prezydentury Joe Bidena oraz codzienny napływ tysięcy migrantów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mieszkańcy, z którymi rozmawiała AFP, skarżyli się na ceny mięsa carne asada i oleju napędowego. Jeden z ogrodników, który poprosił o zachowanie anonimowości, powiedział, że wcześniej oczekiwał od Trumpa rozwiązania problemów, ale nie chce już go popierać.

Imigracja i głosowanie protestacyjne

Ogrodnik wyraził także sprzeciw wobec zakrojonych na szeroką skalę nalotów imigracyjnych w USA, które, jak powiedział, prowadzą do deportacji osób bez wyroków karnych. Stwierdził, że Trump obiecywał ścigać przestępców, jednak polityka administracji, jego zdaniem, poszła inną drogą.

Jak zauważa publikacja, ogólnokrajowe sondaże również odnotowują rozczarowanie wśród wyborców latynoamerykańskich, co daje Demokratom nadzieję na przejęcie kontroli co najmniej nad jedną izbą Kongresu. Jednocześnie niezadowolenie z Trumpa w Somerton niekoniecznie przekłada się na poparcie dla Demokratów: jeden z rozmówców AFP nie zamierza głosować, a Nunez planuje poprzeć niezależnych kandydatów.

Pastor ewangelicki z sąsiedniego San Luis, Jose Manuel Castro, spodziewa się głosowania protestacyjnego wśród członków swojej społeczności. Jednocześnie uważa, że przechodzenie wyborców latynoamerykańskich do Partii Republikańskiej dopiero się zaczyna, ponieważ część z nich nie zgadza się ze stanowiskiem Demokratów w sprawie aborcji i praw osób transpłciowych.

Czytaj nas na