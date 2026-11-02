Analiza danych klimatycznych od 1980 roku wykazała rozprzestrzenianie się dni z ekstremalnym upałem poza tradycyjny okres letni — na wiosnę i jesień. Jak informuje Mongabay, naukowcy ustalili, że sezon suchego upału stał się zauważalnie dłuższy na ponad połowie planety, a sezon wilgotnego upału — na niemal połowie obszarów.

Upał nierównomiernie zmienia sezonowość

Zespół badaczy pod kierownictwem klimatolożki z NASA Goddard Space Flight Center, Kasey Ivanovich, przeanalizował najgorętsze 5% dni w różnych częściach świata. Do oceny suchego upału wykorzystano wskaźniki maksymalnej temperatury powietrza, a wilgotnego upału — temperaturę termometru wilgotnego, która uwzględnia połączenie ciepła i wilgotności.

Zmiany okazały się różne w zależności od regionu. W Europie Zachodniej, południowej Afryce i północno-zachodnich Indiach coraz gorętsza staje się wiosna. Jednocześnie wschodnie Chiny, Afryka Północna, Europa Wschodnia i zachodnia część USA częściej odnotowują ekstremalne upały jesienią. W Phoenix w Arizonie badacze zauważyli inną dynamikę: sezon wilgotnego upału przesunął się na wcześniejszy okres, a suchego upału — na późniejszy.

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Zagrożenia dla zdrowia i rolnictwa

Wilgotny upał jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ przy wysokiej wilgotności organizmowi trudniej schładzać się przez pocenie. Według dyrektorki Oregon Climate Change Research Institute, Eriki Fleishman, takie warunki mogą nasilać istniejące choroby, zwiększać obciążenie cieplne oraz ryzyko wyczerpania cieplnego i udaru cieplnego.

Suchy upał z kolei powoduje silniejszy stres wodny roślin, obniża produktywność upraw i roślinności, a w niektórych przypadkach może prowadzić do masowego obumierania roślin. Wydłużenie gorącego okresu może również zwiększać nakładanie się upałów i sezonów pożarów lasów, a jesienne upały mogą nasilać warunki sprzyjające huraganom atlantyckim.

Naukowcy zauważają, że systemy ochrony ludności, centra chłodzenia i sieci energetyczne są często projektowane przede wszystkim z myślą o letnim zapotrzebowaniu. Dlatego rządom zaleca się rozszerzenie działań przeciw upałom na miesiące wiosenne i jesienne, gdy grupy wrażliwe mogą nie być przygotowane na niebezpieczne temperatury.

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