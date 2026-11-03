Na Cyprze pracownicy ministerstwa edukacji zaangażowani w programy wsparcia i nauczanie w szkołach wieczorowych 5 listopada przejdą pod pałac prezydencki. Domagają się od rządu rozwiązania dwóch kwestii: zapewnienia im dochodów w miesiącach letnich oraz pracy dla kolegów, którzy przez lata pracowali w tych programach, lecz obecnie pozostają bezrobotni.

Akcje związków zawodowych

Jak informuje Cyprus Mail, w poniedziałek związki zawodowe Peo i Sek zorganizowały jednoczesne akcje we wszystkich okręgach kraju. Kulminacją protestu ma być duża akcja o godz. 15:00 5 listopada przed ministerstwem finansów, po której uczestnicy udadzą się do pałacu prezydenckiego.

Przedstawiciele związków zawodowych odrzucili twierdzenia o nadmiernej skali mobilizacji. Według nich strajk poprzedziły miesiące konsultacji i wystąpień do władz, które nie przyniosły istotnych rezultatów.

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Żądania dotyczące wypłat i pracy

Związki zawodowe twierdzą, że pracownicy o statusie bezterminowym w okresie letnim, gdy programy edukacyjne nie działają, pozostają bez wynagrodzenia i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. We wspólnym oświadczeniu podkreśliły: „Niemożliwe jest, aby pracownicy pozostawali bez dochodów przez miesiące”.

Przedstawiciel Sek, George Constantinou, oświadczył podczas wiecu w Nikozji, że niektórzy pracownicy nie mają dochodów już od pięciu miesięcy. Według niego związki zawodowe poruszały tę kwestię już w kwietniu, gdy przyjęto ustawę regulującą zatrudnienie w programach, i prosiły o zachowanie dostępu do zasiłku dla bezrobotnych, który pracownicy mieli od 2023 roku.

Constantinou zaznaczył również, że w latach 2013–2023 pracowników tych zatrudniano w ramach systemu zakupu usług, który, w jego ocenie, pozbawiał ich gwarancji pracowniczych i świadczeń dla bezrobotnych. Związki zawodowe proszą państwo o wypłacanie im dochodów latem tak samo jak innym pracownikom oświaty.

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