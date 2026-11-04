Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje się do wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy w węzłach transportowych i podczas wydarzeń publicznych do kontroli imigracyjnej. Jak informuje The Guardian, rząd opracowuje program wykorzystania kamer rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym do ogólnej kontroli imigracyjnej, w tym w sprawach dotyczących niekarnych naruszeń przepisów imigracyjnych.

Kto może trafić na listy

Technologia ma być wykorzystywana do wykrywania osób, które próbują nielegalnie ponownie wjechać do kraju, osób, wobec których podejmowane są działania zmierzające do wydalenia, a także do zwalczania innych naruszeń w sferze imigracji. Na listy do sprawdzenia potencjalnie mogą trafiać osoby, które przekroczyły dozwolony okres pobytu na wizie lub wjechały do Wielkiej Brytanii bez zezwolenia. Takie naruszenia mają charakter cywilny, a nie karny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że kamery mają pomóc w ustalaniu miejsca pobytu osób bez dokumentów i rozpatrywaniu ich spraw. Zdaniem resortu zmniejszy to potrzebę ponownych kontroli pod adresami zamieszkania lub w miejscach pracy. Osoby poniżej 18. roku życia nie będą umieszczane na listach systemu rozpoznawania twarzy.

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Testy i dalsze plany

Od listopada ubiegłego roku do lutego służba imigracyjna przeprowadziła trzy testy technologii w porcie Holyhead w północnej Walii. Były one ukierunkowane na poszukiwanie osób podróżujących do Wielkiej Brytanii z Irlandii przez Wspólny Obszar Podróżowania, które naruszały nakazy deportacji lub były poszukiwane na podstawie nakazów w sprawach dotyczących przestępstw imigracyjnych.

Dokumenty dopuszczają również możliwość proaktywnego rozmieszczania kamer w węzłach transportowych i podczas określonych wydarzeń, które mogą zwiększyć liczbę osób na danym obszarze. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdził, że resort rozważa dalsze testy i bada korzyści, konsekwencje oraz przyszłe zastosowanie tej technologii.

Krytyka organizacji praw człowieka

Organizacje praw człowieka skrytykowały możliwe rozszerzenie wykorzystania systemu, wskazując na ryzyko masowej inwigilacji, niewystarczającą przejrzystość oraz błędy w identyfikacji osób niebiałych w określonych warunkach. Komisarz ds. biometrii i kamer monitoringu William Webster oświadczył, że nie konsultowano z nim tej polityki, a wykorzystanie rozpoznawania twarzy do celów imigracyjnych nie leży w zakresie jego kompetencji.

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