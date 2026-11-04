Міністерство внутрішніх справ Великої Британії готується застосувати технологію розпізнавання облич у транспортних вузлах і під час публічних заходів для імміграційного контролю. Як повідомляє The Guardian, уряд розробляє програму використання камер розпізнавання облич у реальному часі для загального імміграційного контролю, зокрема щодо не кримінальних порушень імміграційних правил.

Кого можуть внести до списків

Технологію планують використовувати для виявлення людей, які намагаються незаконно повторно в’їхати до країни, осіб, щодо яких вживають заходів із видворення, а також для протидії іншим правопорушенням у сфері імміграції. До списків для перевірки потенційно можуть включати людей, які прострочили візу або в’їхали до Великої Британії без дозволу. Такі порушення мають цивільний, а не кримінальний характер.

У МВС заявили, що камери мають допомогти встановлювати місцеперебування людей без документів і розглядати їхні справи. На думку відомства, це зменшить потребу в повторних перевірках за адресами проживання або на робочих місцях. Осіб віком до 18 років не включатимуть до списків для системи розпізнавання облич.

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Випробування та подальші плани

З листопада минулого року до лютого імміграційна служба провела три випробування технології в порту Голігед на півночі Уельсу. Вони були спрямовані на пошук людей, які прямували до Великої Британії з Ірландії через Спільну зону подорожей і порушували накази про депортацію або розшукувалися за ордерами у справах про імміграційні злочини.

Документи також допускають можливість проактивного розміщення камер у транспортних вузлах і на окремих заходах, які можуть збільшити потік людей у певній місцевості. Представник МВС підтвердив, що відомство розглядає подальші випробування та вивчає переваги, наслідки й майбутнє застосування технології.

Критика правозахисників

Правозахисні організації розкритикували можливе розширення використання системи, вказуючи на ризики масового спостереження, недостатню прозорість і помилки в ідентифікації людей небілого походження за певних умов. Комісар із біометрії та камер спостереження Вільям Вебстер заявив, що його не консультували щодо цієї політики, а застосування розпізнавання облич в імміграційних цілях не входить до його повноважень.

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