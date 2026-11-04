Министерство внутренних дел Великобритании готовится применять технологию распознавания лиц в транспортных узлах и во время публичных мероприятий для иммиграционного контроля. Как сообщает The Guardian, правительство разрабатывает программу использования камер распознавания лиц в реальном времени для общего иммиграционного контроля, в том числе в отношении некриминальных нарушений иммиграционных правил.

Кого могут внести в списки

Технологию планируют использовать для выявления людей, пытающихся незаконно повторно въехать в страну, лиц, в отношении которых принимаются меры по выдворению, а также для противодействия другим правонарушениям в сфере иммиграции. В списки для проверки потенциально могут включать людей, просрочивших визу или въехавших в Великобританию без разрешения. Такие нарушения носят гражданский, а не уголовный характер.

В МВД заявили, что камеры должны помочь устанавливать местонахождение людей без документов и рассматривать их дела. По мнению ведомства, это сократит необходимость повторных проверок по адресам проживания или на рабочих местах. Лица младше 18 лет не будут включаться в списки для системы распознавания лиц.

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Испытания и дальнейшие планы

С ноября прошлого года по февраль иммиграционная служба провела три испытания технологии в порту Холихед на севере Уэльса. Они были направлены на поиск людей, направлявшихся в Великобританию из Ирландии через Общую зону поездок и нарушавших предписания о депортации или разыскивавшихся по ордерам по делам об иммиграционных преступлениях.

Документы также допускают возможность заблаговременного размещения камер в транспортных узлах и на отдельных мероприятиях, которые могут увеличить поток людей в определенной местности. Представитель МВД подтвердил, что ведомство рассматривает дальнейшие испытания и изучает преимущества, последствия и будущее применение технологии.

Критика правозащитников

Правозащитные организации раскритиковали возможное расширение использования системы, указав на риски массового наблюдения, недостаточную прозрачность и ошибки при идентификации небелых людей в определенных условиях. Комиссар по биометрии и камерам наблюдения Уильям Вебстер заявил, что с ним не консультировались по поводу этой политики, а применение распознавания лиц в иммиграционных целях не входит в его полномочия.

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