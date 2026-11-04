英国政府内政部正准备在交通枢纽和公共活动期间使用人脸识别技术进行移民管控。正如《卫报》报道，政府正在制定一项计划，使用实时人脸识别摄像头进行一般移民管控，包括针对非刑事性质的移民规则违规行为。

哪些人可能被列入名单

该技术计划用于识别试图非法再次入境者、正面临驱逐措施者，以及应对其他移民领域违法行为。核查名单可能会纳入签证逾期或未经许可进入英国的人。这类违规属于民事性质，而非刑事性质。

内政部表示，这些摄像头应有助于确定无证人员的所在地并审理其案件。该部门认为，这将减少在居住地址或工作场所重复检查的需要。18岁以下人员不会被列入人脸识别系统的名单。

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试验与后续计划

从去年11月至2月，移民执法部门在威尔士北部霍利黑德港进行了三次技术试验。这些试验旨在寻找经由共同旅行区从爱尔兰前往英国、违反驱逐令或因移民犯罪案件而被通缉令追捕的人。

文件还允许主动在交通枢纽及可能增加特定地区人流量的个别活动中部署摄像头。内政部发言人确认，该部门正在考虑进一步试验，并研究该技术的益处、影响和未来应用。

人权组织的批评

人权组织批评可能扩大该系统的使用，指出其存在大规模监控、透明度不足，以及在某些条件下识别非白人群体时出错的风险。生物识别和监控摄像头专员威廉·韦伯斯特表示，政府并未就该政策征询他的意见，而将人脸识别用于移民目的不属于他的职权范围。

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