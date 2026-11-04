W Komisji Europejskiej nie są jeszcze gotowi podać terminów przystąpienia Ukrainy do UE

Europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos uważa, że w obecnej sytuacji podawanie konkretnej daty przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby nieodpowiedzialne. Jak stwierdziła, terminy przystąpienia Ukrainy w znacznym stopniu zależą od sytuacji politycznej i procesów zachodzących w państwach członkowskich UE.

„Bardzo chciałabym podać datę ewentualnego przystąpienia, ale nie mogę. Byłoby to nieodpowiedzialne, ponieważ, jak państwo wiedzą, proces przystąpienia to nie tylko kwestia techniczna, za którą odpowiadam. To także aspekt związany z dynamiką sytuacji w państwach członkowskich UE” – stwierdziła.

Kos przypomniała, że postępy w procesie przystąpienia będą możliwe tylko przy „zielonym świetle od państw członkowskich na każdym etapie”.

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„Wiem jednak na pewno, że ja osobiście, mój zespół oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będziemy wspierać Ukrainę w jak największym stopniu, aby mogła ona posuwać się naprzód nawet w najtrudniejszych warunkach” – oświadczyła komisarz.

Wypowiedziała się na ten temat podczas briefingu dla ukraińskich dziennikarzy w Brukseli, jak informuje korespondent własny agencji Ukrinform.

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