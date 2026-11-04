欧盟委员会目前尚不愿透露乌克兰加入欧盟的具体时间表

欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯认为，目前若给出乌克兰加入欧盟的具体日期，是不负责任的。 她表示，乌克兰的加入时间在很大程度上取决于欧盟成员国的政治局势和相关进程。

“我非常希望能给出一个可能的加入日期，但我无法做到。 这将是不负责任的，因为，你们知道，入盟进程不仅涉及我负责的技术层面，还与欧盟成员国内的动态密切相关，”她表示。

科斯提醒道，入盟进程的推进需“在每一步都获得成员国的‘绿灯’”。

undefined

“但我确信，我本人、我的团队以及欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩都将尽最大努力支持乌克兰，使其即使在最艰难的条件下也能继续前进，”这位欧盟委员表示。

据乌克兰通讯社驻布鲁塞尔特派记者报道，她是在布鲁塞尔面向乌克兰记者举行的简报会上发表上述言论的。

据Politico Europe报道，欧盟委员会正在制定一份关于乌克兰加入欧盟的审慎计划。

乌克兰力争在2027年上半年完成欧盟入盟谈判的7个章节——科雷茨基表示。

10月13日，欧盟正式为乌克兰加入欧盟开启了两个新的谈判模块。

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以解决布达佩斯方面阻挠三个谈判模块的问题。这些模块的开启对于推动乌克兰走向加入欧盟至关重要。

关注我们在