В Еврокомиссии пока не готовы назвать сроки вступления Украины в ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что в настоящее время называть конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз было бы безответственно. По её словам, сроки присоединения Украины в значительной степени зависят от политической ситуации и процессов в странах-членах ЕС.

«Я бы очень хотела назвать дату возможного вступления, но не могу. Это было бы безответственно, потому что, знаете, процесс вступления — это не только техническая часть, за которую я отвечаю. Это также та часть, которая связана с динамикой в государствах-членах ЕС», — заявила она.

Кос напомнила, что продвижение в процессе вступления будет происходить при наличии «зеленого света от государств-членов на каждом этапе».

undefined

«Но я точно знаю, что я лично, моя команда и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будем поддерживать Украину как можно больше, чтобы она могла продвигаться даже в самых сложных условиях», — заявила еврокомиссар.

Об этом она заявила во время брифинга для украинских журналистов в Брюсселе, передает собственный корреспондент «Укринформа».

Напомним, что Еврокомиссия готовит осторожный план вступления Украины в ЕС — Politico Europe.

Украина стремится закрыть 7 разделов переговоров о вступлении в ЕС в первой половине 2027 года — Корецкий.

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом трех переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Читай нас в