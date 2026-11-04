У Єврокомісії поки не готові назвати терміни вступу України до ЄС

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Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що наразі називати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу було б безвідповідально. За її словами, терміни приєднання України значною мірою залежать від політичної ситуації та процесів у країнах-членах ЄС.

«Я би дуже хотіла назвати дату можливого вступу, але не можу. Це було б безвідповідально, тому що, знаєте, процес вступу – це не лише технічна частина, за яку я відповідаю. Це також та частина, яка пов'язана з динамікою в державах-членах ЄС», - заявила вона.

Кос нагадала, що просування у процесі вступу відбуватиметься за наявності «зеленого світла від держав-членів на кожному кроці».

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«Але я точно знаю, що я особисто, моя команда та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримуватимемо Україну якомога більше, щоб вона могла просуватися навіть у найскладніших умовах», - заявила єврокомісарка.

Про це вона заявила під час брифінгу для українських журналістів у Брюсселі, передає власний кореспондент Укрінформу.

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