W wyborach do Senatu USA w stanie Missisipi wciąż nie ogłoszono zwycięzcy. Prokurator okręgowy i kandydat Partii Demokratycznej Scott Colom miał niewielką przewagę nad urzędującą republikańską senator Cindy Hyde-Smith.

Przewaga ponad 2 tysięcy głosów

Według The Hill, w środę rano, gdy policzono niemal wszystkie głosy, Colom uzyskał 461 370 głosów, a Hyde-Smith — 459 201. Różnica wynosiła nieco ponad 2 tysiące głosów, czyli mniej niż jeden punkt procentowy.

Colom jest prokuratorem okręgowym w Missisipi. Redakcja zauważyła, że pod koniec kampanii wyborczej demokraci poświęcili więcej uwagi temu wyścigowi, mimo tradycyjnie silnej pozycji Partii Republikańskiej w stanie.

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Stan z przewagą republikanów

Missisipi jest uważane za pewnie republikański stan: w wyborach prezydenckich w 2024 roku Donald Trump wygrał tam przewagą ponad 20 punktów procentowych. Jeśli Colom zwycięży, będzie to ósme miejsce w Senacie, które demokraci odebrali republikanom w tym cyklu wyborczym.

Ostatnim demokratą wybranym do Senatu z Missisipi był John Stennis — zdobył on swoją ostatnią kadencję senatorską w 1982 roku.

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