На выборах в Сенат США в штате Миссисипи победителя ещё не объявили. Окружной прокурор и кандидат от Демократической партии Скотт Колом имел небольшое преимущество над действующей сенаторкой-республиканкой Синди Хайд-Смит.

Преимущество более чем в 2 тысячи голосов

По данным The Hill, по состоянию на утро среды, когда были подсчитаны почти все бюллетени, Колом получил 461 370 голосов, а Хайд-Смит — 459 201. Разрыв составил чуть более 2 тысяч голосов, или менее одного процентного пункта.

Колом является окружным прокурором в Миссисипи. Издание отметило, что в конце избирательной кампании демократы уделили больше внимания этой гонке, несмотря на традиционно сильные позиции Республиканской партии в штате.

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Штат с республиканским преимуществом

Миссисипи считают надёжно республиканским штатом: на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил там с преимуществом более 20 процентных пунктов. В случае победы Колома это станет восьмым местом в Сенате, которое демократы отобрали у республиканцев в ходе этого избирательного цикла.

Последним демократом, избранным в Сенат от Миссисипи, был Джон Стеннис — свой последний сенатский срок он получил в 1982 году.

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