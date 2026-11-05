Specjalny przedstawiciel rosyjskiego dyktatora ds. współpracy inwestycyjno-gospodarczej z państwami zagranicznymi, Kirill Dmitriev, nazwał fałszywymi doniesienia o zerwaniu porozumień między Rosją a Stanami Zjednoczonymi dotyczących dostaw oleju napędowego.

W ten sposób zareagował na publikację „Financial Times”, w której napisano, że dwa z trzech tankowców z rosyjskim olejem napędowym, płynących do USA, zmieniły trasy. Jeden z nich skierował się do Brazylii, a drugi wpłynął na Morze Śródziemne. Trzeci statek kontynuował rejs w kierunku Nowego Jorku, jednak ostateczny port wyładunku nie został jeszcze potwierdzony.

Mimo to Kreml zaprzecza, jakoby doszło do zerwania porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

„Fake. Tankowce płynące do USA kontynuują rejs zgodnie z kursem. Dlaczego FT publikuje tak wiele fałszywych wiadomości?” – tak zareagował Dmitriew na publikację Financial Times, w której mowa jest o możliwych problemach z realizacją porozumień między Moskwą a Waszyngtonem.