Кремль заперечив зрив угоди зі США щодо постачання дизельного пального

Спеціальний представник російського диктатора з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв назвав фейками повідомлення про зрив домовленостей між Росією та США щодо постачання дизельного пального.

Так він відреагував на публікацію Financial Times, у якій йшлося про те, що два з трьох танкерів із російським дизелем, які прямували до США, змінили маршрути. Один із них попрямував до Бразилії, а інший увійшов до Середземного моря. Третє судно продовжило рух у напрямку Нью-Йорка, однак остаточний порт розвантаження поки не підтверджений.

Попри це, у Кремлі заперечують зрив угоди зі США.

«Фейк. Танкери, що прямують до США, продовжують рух за курсом. Чому так багато фейкових новин від FT?», – так відреагував Дмитрієв на публікацію Financial Times, у якій йдеться про можливі проблеми з реалізацією домовленостей між Москвою та Вашингтоном.