Кремль заперечив зрив угоди зі США щодо постачання дизельного пального
Спеціальний представник російського диктатора з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв назвав фейками повідомлення про зрив домовленостей між Росією та США щодо постачання дизельного пального.
Так він відреагував на публікацію Financial Times, у якій йшлося про те, що два з трьох танкерів із російським дизелем, які прямували до США, змінили маршрути. Один із них попрямував до Бразилії, а інший увійшов до Середземного моря. Третє судно продовжило рух у напрямку Нью-Йорка, однак остаточний порт розвантаження поки не підтверджений.
Попри це, у Кремлі заперечують зрив угоди зі США.
«Фейк. Танкери, що прямують до США, продовжують рух за курсом. Чому так багато фейкових новин від FT?», – так відреагував Дмитрієв на публікацію Financial Times, у якій йдеться про можливі проблеми з реалізацією домовленостей між Москвою та Вашингтоном.
Лише один з танкерів із російським дизелем продовжує прямувати до США.
Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати американські компанії прийняти партії російського дизельного пального, які вже прямують через Атлантичний океан. Однак бізнес не поспішає погоджуватися навіть на значні знижки, побоюючись юридичних наслідків і репутаційних втрат.