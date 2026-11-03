Лише один з танкерів із російським дизелем продовжує прямувати до США

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З трьох танкерів із російським дизелем, які минулого тижня прямували до США, лише один продовжує рух до американського узбережжя.

За даними Marine Traffic, танкер Agioi Fanendes із 40 тисячами тонн дизеля, завантаженого в російському Приморську, наразі вказує статус «очікує розпоряджень». Друге судно, Talisman, зайшло до Середземного моря, а третій танкер, Leruo, змінив напрямок на Бразилію. Загалом ці три судна транспортували близько 140 тисяч тонн пального.

Постачання здійснюються в межах домовленостей між Дональдом Трампом та володимиром путіним від 9 жовтня 2026 року, що передбачають експорт понад 4,8 млн тонн дизеля на американський та світовий ринки. Увесь обсяг угоди оцінюється у понад $8 млрд (близько 365 млрд гривень). Проте американські компанії уникають закупівель через юридичні та репутаційні ризики, а влада штату Нью-Джерсі вже зобов'язала портових операторів відмовлятися від прийому російського пального під загрозою багатомільйонних штрафів.

Попри очікування швидкого зниження цін на пальне в США, вартість дизеля залишається на рівні 6,29 долара США за галлон (близько 287 гривень). Водночас російська сторона заявляє про плани збільшити експортні поставки на світові ринки до 2,15 млн тонн у листопаді 2026 року.

Джерело: Marine Traffic.

Губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл застерегла Портове управління Нью-Йорка та Нью-Джерсі, а також операторів місцевих терміналів від приймання російського дизельного пального.

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати американські компанії прийняти партії російського дизельного пального, які вже прямують через Атлантичний океан. Однак бізнес не поспішає погоджуватися навіть на значні знижки, побоюючись юридичних наслідків і репутаційних втрат.

У день проміжних виборів до Конгресу американці зіткнулися з рекордними цінами на бензин і дизель. Середня вартість галона звичайного бензину сягнула 4,15 долара, а дизеля — 6,29 долара. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном дорожче пальне обійшлося американським споживачам приблизно у 151 мільярд доларів.

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