Spośród trzech tankowców z rosyjskim olejem napędowym, które w zeszłym tygodniu płynęły do Stanów Zjednoczonych, tylko jeden kontynuuje rejs w kierunku amerykańskiego wybrzeża.

Według danych serwisu Marine Traffic tankowiec „Agioi Fanendes”, przewożący 40 tysięcy ton oleju napędowego załadowanego w rosyjskim Primorsku, ma obecnie status „oczekuje na dalsze dyspozycje”. Drugi statek, „Talisman”, wpłynął na Morze Śródziemne, a trzeci tankowiec, „Leruo”, zmienił kurs na Brazylię. Łącznie te trzy statki przewoziły około 140 tysięcy ton paliwa.

Dostawy odbywają się w ramach porozumień zawartych między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem z dnia 9 października 2026 r., które przewidują eksport ponad 4,8 mln ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Całkowita wartość umowy szacowana jest na ponad 8 mld dolarów (około 365 mld hrywien). Jednak amerykańskie firmy unikają zakupów ze względu na ryzyko prawne i reputacyjne, a władze stanu New Jersey zobowiązały już operatorów portowych do odmowy przyjmowania rosyjskiego paliwa pod groźbą wielomilionowych kar.

Pomimo oczekiwań szybkiego spadku cen paliwa w USA, cena oleju napędowego utrzymuje się na poziomie 6,29 dolara amerykańskiego za galon (około 287 hrywien). Jednocześnie strona rosyjska zapowiada plany zwiększenia eksportu na rynki światowe do 2,15 mln ton w listopadzie 2026 roku.

Źródło: Marine Traffic.

Gubernator stanu New Jersey, Miki Sherrill, ostrzegła Zarząd Portu Nowego Jorku i New Jersey, a także operatorów lokalnych terminali przed przyjmowaniem rosyjskiego oleju napędowego.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa próbuje przekonać amerykańskie firmy do przyjęcia partii rosyjskiego oleju napędowego, które już płyną przez Ocean Atlantycki. Jednak przedsiębiorcy nie spieszą się z wyrażeniem zgody nawet na znaczne rabaty, obawiając się konsekwencji prawnych i utraty reputacji.

W dniu wyborów uzupełniających do Kongresu Amerykanie zmierzyli się z rekordowymi cenami benzyny i oleju napędowego. Średnia cena galona zwykłej benzyny osiągnęła 4,15 dolara, a oleju napędowego – 6,29 dolara. Według szacunków naukowców z Uniwersytetu Browna od początku wojny z Iranem droższe paliwo kosztowało amerykańskich konsumentów około 151 miliardów dolarów.

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