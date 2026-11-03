只有一艘搭载俄罗斯产柴油机的油轮仍在驶往美国

上周驶往美国的三艘载有俄罗斯产柴油的油轮中，目前仅有一艘仍在驶向美国海岸。

据Marine Traffic数据显示，在俄罗斯普里莫尔斯克装载了4万吨柴油的油轮“Agioi Fanendes”号，目前状态显示为“等待指令”。 第二艘船“Talisman”号已驶入地中海，而第三艘油轮“Leruo”号则改道驶往巴西。这三艘船总共运输了约14万吨燃料。

此次供应是根据唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京于2026年10月9日达成的协议进行的，该协议规定向美国及全球市场出口超过480万吨柴油。 该协议的总价值估计超过80亿美元（约合3650亿格里夫纳）。 然而，由于法律和声誉风险，美国公司正避免采购这些燃料；新泽西州政府已强制要求港口运营商拒绝接收俄罗斯燃料，否则将面临数百万美元的罚款。

尽管市场预期美国燃油价格将迅速下跌，但柴油价格仍维持在每加仑6.29美元（约合287格里夫纳）的水平。 与此同时，俄方宣布计划在2026年11月将出口至全球市场的燃油量增至215万吨。

来源：Marine Traffic。

新泽西州州长米基·谢里尔警告纽约-新泽西港务局以及当地码头运营商，不得接收俄罗斯柴油。

美国总统唐纳德·特朗普的政府正试图说服美国企业接收那些已经穿越大西洋的俄罗斯柴油货船。 然而，企业即使面对大幅折扣也并不急于接受，担心会面临法律后果和声誉受损。

在国会中期选举当天，美国民众面临着创纪录的汽油和柴油价格。普通汽油的平均价格达到每加仑4.15美元，柴油则达到6.29美元。 据布朗大学研究人员估算，自与伊朗开战以来，燃油价格上涨已使美国消费者多支付了约1510亿美元。

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