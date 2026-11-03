Лишь один из танкеров с российским дизельным двигателем продолжает следовать в США

Из трёх танкеров с российским дизельным топливом, которые на прошлой неделе направлялись в США, только один продолжает движение к американскому побережью.

По данным Marine Traffic, танкер Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн дизельного топлива, загруженного в российском Приморске, в настоящее время имеет статус «ожидает распоряжений». Второе судно, «Talisman», вошло в Средиземное море, а третий танкер, «Leruo», изменил курс на Бразилию. Всего эти три судна перевозили около 140 тысяч тонн топлива.

Поставки осуществляются в рамках договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным от 9 октября 2026 года, которые предусматривают экспорт более 4,8 млн тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Общий объем сделки оценивается в более чем $8 млрд (около 365 млрд гривен). Однако американские компании избегают закупок из-за юридических и репутационных рисков, а власти штата Нью-Джерси уже обязали портовых операторов отказываться от приема российского топлива под угрозой многомиллионных штрафов.

Несмотря на ожидания скорого снижения цен на топливо в США, стоимость дизельного топлива остается на уровне 6,29 доллара США за галлон (около 287 гривен). В то же время российская сторона заявляет о планах увеличить экспортные поставки на мировые рынки до 2,15 млн тонн в ноябре 2026 года.

Источник: Marine Traffic.

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также операторов местных терминалов о недопустимости приема российского дизельного топлива.

Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить американские компании принять партии российского дизельного топлива, которые уже следуют через Атлантический океан. Однако бизнес не спешит соглашаться даже на значительные скидки, опасаясь юридических последствий и репутационных потерь.

В день промежуточных выборов в Конгресс американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин и дизельное топливо. Средняя стоимость галлона обычного бензина достигла 4,15 доллара, а дизельного топлива — 6,29 доллара. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном подорожание топлива обошлось американским потребителям примерно в 151 миллиард долларов.

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