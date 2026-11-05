Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Rosja powinna przygotować się na wprowadzenie przez Stany Zjednoczone „piekielnych sankcji” po wyborach uzupełniających do Kongresu, w których republikanie mogą ponieść porażkę. Jego zdaniem Demokraci zwiększają presję na prezydenta Donalda Trumpa do tego stopnia, że mogą nawet zagrozić mu impeachmentem.

Jak powiedział wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w takiej sytuacji szef Białego Domu nauczył się wykorzystywać uchwaloną we wrześniu ustawę zmarłego senatora Lindsey’ego Grahama.

„Wprowadzenie »piekielnych sankcji« może stać się wynikiem targów – ograniczeń w zamian za rezygnację z impeachmentu” – wyjaśnił Miedwiediew.

Dokument przewiduje 100-procentowe cła wobec pięciu największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, a także państw, które w największym stopniu pomagają Moskwie w obchodzeniu międzynarodowych sankcji.

Ponadto ustawa przewiduje 500-procentowe cła na rosyjski eksport do USA, a także ograniczenia dotyczące banków, dużych przedsiębiorstw i rosyjskiej floty cieniowej.

Zgodnie z pierwotnym planem środki sankcyjne miały wejść w życie nie później niż 18 października. Jednak Donald Trump odroczył ich wprowadzenie, tłumacząc to tym, że taka decyzja „leży w interesie narodowym USA”.

O tym poinformował Miedwiediew w komentarzu dla rosyjskich mediów propagandowych.

Wcześniej Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Stany Zjednoczone wydają dziesiątki miliardów na wojnę na Ukrainie, rzekomo dostarczając swoją broń na ogromną skalę i zabijając rękami innych tysiące ludzi. Dlatego Rosja odpowie rakietami „Cyrkon”.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy, Kit Kellogg, w odpowiedzi na groźby Dmitrija Miedwiediewa dotyczące III wojny światowej nazwał je lekkomyślnym komentarzem, który nie odpowiada wymaganiom mocarstwa światowego.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew nadal pozostaje w konflikcie z Donaldem Trumpem. Wcześniej prezydent USA ostro zareagował na jego groźby wojny między Ameryką a Federacją Rosyjską.

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