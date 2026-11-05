Miedwiediew wezwał do przygotowania się na surowe sankcje USA wobec Rosji po wyborach do Kongresu
Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Rosja powinna przygotować się na wprowadzenie przez Stany Zjednoczone „piekielnych sankcji” po wyborach uzupełniających do Kongresu, w których republikanie mogą ponieść porażkę. Jego zdaniem Demokraci zwiększają presję na prezydenta Donalda Trumpa do tego stopnia, że mogą nawet zagrozić mu impeachmentem.
Jak powiedział wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w takiej sytuacji szef Białego Domu nauczył się wykorzystywać uchwaloną we wrześniu ustawę zmarłego senatora Lindsey’ego Grahama.
„Wprowadzenie »piekielnych sankcji« może stać się wynikiem targów – ograniczeń w zamian za rezygnację z impeachmentu” – wyjaśnił Miedwiediew.
Dokument przewiduje 100-procentowe cła wobec pięciu największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, a także państw, które w największym stopniu pomagają Moskwie w obchodzeniu międzynarodowych sankcji.
Ponadto ustawa przewiduje 500-procentowe cła na rosyjski eksport do USA, a także ograniczenia dotyczące banków, dużych przedsiębiorstw i rosyjskiej floty cieniowej.
Zgodnie z pierwotnym planem środki sankcyjne miały wejść w życie nie później niż 18 października. Jednak Donald Trump odroczył ich wprowadzenie, tłumacząc to tym, że taka decyzja „leży w interesie narodowym USA”.
O tym poinformował Miedwiediew w komentarzu dla rosyjskich mediów propagandowych.
Wcześniej Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Stany Zjednoczone wydają dziesiątki miliardów na wojnę na Ukrainie, rzekomo dostarczając swoją broń na ogromną skalę i zabijając rękami innych tysiące ludzi. Dlatego Rosja odpowie rakietami „Cyrkon”.
Specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy, Kit Kellogg, w odpowiedzi na groźby Dmitrija Miedwiediewa dotyczące III wojny światowej nazwał je lekkomyślnym komentarzem, który nie odpowiada wymaganiom mocarstwa światowego.
Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew nadal pozostaje w konflikcie z Donaldem Trumpem. Wcześniej prezydent USA ostro zareagował na jego groźby wojny między Ameryką a Federacją Rosyjską.