Na Węgrzech opublikowano nazwiska i dane dziesiątek tysięcy osób, które współpracowały z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Dokumenty zamieszczono na specjalnej platformie nyitottaktak.hu, informuje RMF24.

Trzy zbiory danych archiwalnych

Węgierskie Archiwum Historyczne Służb Bezpieczeństwa przekazało opinii publicznej trzy główne zbiory dokumentów. Należą do nich akta nr 6 — karty rejestracyjne agentów z danymi osobowymi i kluczowymi epizodami ich działalności agencyjnej.

Udostępniono również rejestry B, zawierające dokumentację procesu werbunku i nazwiska agentów, oraz bazę H — szczegółowy imienny wykaz informatorów i ich pseudonimów, systematycznie tworzony od lat 70.

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Oświadczenie premiera

Premier Péter Magyar oświadczył na konferencji prasowej, że poprzednie rządy przez niemal cztery dekady unikały ujawnienia niewygodnej prawdy. Jak powiedział, bez rozliczenia się z przeszłością nie jest możliwa prawdziwie demokratyczna i wolna Węgry.

Magyar skrytykował elity polityczne lat 90. i kolejnych dekad. Osobno wspomniał o rządzie Viktora Orbána, który, jak twierdził, w latach 2010–2026 25 razy odrzucał propozycje ujawnienia takich dokumentów.

Premier poinformował również, że 25 lutego mają zostać opublikowane tak zwane akta B — szczegółowe opisy karier agentów sporządzone przez ich kuratorów spośród pracowników służb. Zaapelował do obywateli o odpowiedzialne traktowanie materiałów archiwalnych i niewyciąganie przedwczesnych wniosków o osobach, których dane stały się dostępne.

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