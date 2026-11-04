匈牙利公布了数万名与共产主义安全机构合作人员的姓名和资料。文件已发布在专门平台 nyitottaktak.hu 上，RMF24报道。

三组档案数据

匈牙利安全部门历史档案馆向公众移交了三大主要文件集合。其中包括第6号档案——载有个人资料及其特工活动关键经历的特工登记卡。

同时公开的还有B登记册，其中包含有关招募过程的文件和特工姓名；以及H数据库——一份详细的线人及其化名个人名录，自20世纪70年代起一直得到系统编制。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

总理声明

总理彼得·马扎尔在新闻发布会上表示，近四十年来，历届政府一直避免公开令人不便的真相。他说，不反思过去，就不可能有真正民主和自由的匈牙利。

马扎尔批评了20世纪90年代及其后数十年的政治精英。他还特别提到维克托·欧尔班政府，并称该政府在2010年至2026年间25次否决公开此类文件的提议。

总理还表示，所谓的B档案——由来自相关部门工作人员的特工联络员编写的、对特工职业生涯的详细描述——将于2月25日公布。他呼吁公民负责任地对待档案材料，不要对资料已公开的人员过早下结论。

关注我们在