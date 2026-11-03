在塞浦路斯，参与支持项目及夜校教学的教育部工作人员将于11月5日游行前往总统府。他们要求政府解决两个问题：确保他们在夏季月份获得收入，并为多年来在这些项目中工作、但目前失业的同事提供工作。

工会行动

据《塞浦路斯邮报》报道，Peo和Sek工会于周一在全国所有地区组织了同步行动。抗议活动预计将在11月5日15时于财政部外举行的大型集会达到高潮，随后参与者将前往总统府。

工会代表驳斥了有关此次动员过度的说法。他们表示，罢工之前经历了数月的协商和向当局提出的诉求，但均未取得实质性成果。

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关于补贴和工作的诉求

工会表示，拥有无固定期限身份的工作人员在教育项目不运行的夏季没有工资，也无权领取失业救济金。工会在一份联合声明中强调：“工作人员不可能数月没有收入。”

Sek代表乔治·康斯坦蒂努在尼科西亚的一场集会上表示，一些工作人员已经五个月没有收入。他说，工会早在4月、即通过规范项目就业的法律时就提出了这一问题，并要求保留工作人员自2023年以来享有的失业救济金领取资格。

康斯坦蒂努还指出，2013年至2023年间，这些工作人员是按照服务采购模式受雇的，他认为该模式剥夺了他们的劳动保障和失业补贴。工会请求国家像对待其他教育领域工作人员一样，在夏季向他们支付收入。

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