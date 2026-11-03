在塞浦路斯，据调查人员称已承认杀害61岁奥尔加·瓦西里耶娃的43岁叙利亚公民，被害人的儿子告诉调查人员，该男子曾向其母亲索要7万欧元。Cyprus Mail报道称，这笔钱据称是为涉及另一辆汽车的交通事故提供的赔偿。

遇害者儿子的证词

瓦西里耶娃的儿子从俄罗斯来到塞浦路斯，并于周一向利马索尔警察刑事调查部门的调查人员作证。他说，母亲在去世前约五个月于一家咖啡馆认识了嫌疑人，并曾向儿子提及与他的关系。

据儿子称，他担心该男子可能会在经济上利用其母亲。瓦西里耶娃据称提出归还嫌疑人赠送的项链，以帮助他满足其财务要求。

核查金融交易

警方还在查明，嫌疑人是否在瓦西里耶娃去世前从她那里收钱，或在谋杀后拿走了钱。调查人员正在寻找该女子据称在死前提取的金额。她的汽车在儿子在场的情况下接受了检查，并收集了证据进行鉴定。

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目前，调查尚无资料显示该男子在瓦西里耶娃生前从她那里获得资金，或在谋杀后占有这些资金。执法人员核查的部分现金提款交易可能是该女子本人因其他原因进行的。调查人员预计在获得银行记录后将得到更多信息。

案件情况

瓦西里耶娃的遗体在莫尼亚蒂斯的一口井中被发现。法医鉴定确定，她因多次遭锤击而头部严重受伤，但无法确定确切的击打次数。调查人员还认为，嫌疑人在将遗体放入坑中前曾向遗体倾倒漂白剂，可能试图防止腐烂气味扩散。

警方正在收集其余法医证据和证词，以完成案件材料。调查人员正与法律部门协商，研究证据是否构成以预谋杀人罪或非预谋杀人罪提出指控的依据。死亡情节以及是否存在提前策划的证据将是决定性的，因为仅凭供述不足以确定事先意图。

此外，周日晚间，这名43岁的被拘留者在利马索尔警察总部与另一名被拘留者发生争吵。他作为预防措施被送往医院，随后被隔离。

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