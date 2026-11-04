预测市场平台Kalshi表示，在当时已宣布获胜者的美国中期选举选战中，其市场正确预测了98%的结果。这包括众议院和参议院选举，以及州长、总检察长、副州长和州务卿职位的选战。据The Hill报道，该公司将美国东部时间下午5点、即印第安纳州和肯塔基州首批投票站关闭前不久其市场中的热门人选，与结果已公布的选战进行了比较。

平台声明

Kalshi称，其预测在众议院选战中的准确率为95%，在参议院选举中的准确率为94%。该公司还表示，它正确预测了得克萨斯州、缅因州和堪萨斯州竞争激烈的参议院选战，民主党人在这些选战中获胜。

另一平台Polymarket表示，在已结算的选举市场中，其准确率为98.4%，并将相关数据与投票日前一天的指标进行了比较。按其计算，参议院和州长职位选战的准确率约为97%，众议院选举的准确率为98.6%。

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对计算结果的保留意见

威斯康星大学麦迪逊分校教授罗斯·达尔克指出，初步指标仅涵盖结果已经确定的市场，而这些市场可能更容易预测。他还指出，许多选战在投票日前就相对容易预测。

根据该公司的数据，Kalshi选举市场的交易量从2024年选举周期的13亿美元增至当前周期的25亿美元。与此同时，预测市场因使用内幕信息和赌博成瘾的风险而日益受到美国立法者的关注。这些平台此前已在其他选举中出现失误，包括在巴西，以及洛杉矶和威斯康星州的初选中。

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