在美国，前共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林表示，在共和党在中期选举中失利后，她认为总统唐纳德·特朗普亲手摧毁了MAGA运动。她称，投票结果不仅意味着某个政治时代的结束，也意味着她此前支持的这场运动的终结。

据ABC News Australia报道，格林称此次选举是对特朗普领导力的公投。她指出，特朗普一年来一直呼吁美国人像他的名字出现在选票上一样投票，而她认为，选民回应了这一呼吁。

寻找新的领导层

格林认为，在众议院和参议院的控制权转至民主党后，共和党将需要时间进行重组。她还提到，民主党人詹姆斯·塔拉里科在争夺得克萨斯州参议院席位时取得历史性胜利，以及这个传统上支持共和党的州转向民主党。

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格林表示，美国人在关键问题上的观点未必发生了变化，但这些情绪的政治代表方式可能会被重组。她认为，美国可能会加强关于建立第三党的讨论，并寻找一位新的共和党领袖。格林还称，许多选民已经厌倦了华盛顿持续不断的政治戏剧化、恐吓和对抗。

对特朗普及其以色列政策的批评

此前曾积极支持特朗普的格林表示，他已疏远了那些多次在MAGA集会上支持他的人。她称，白宫更加专注于与外国领导人以及科技、工业和国防企业负责人的接触。此前，格林和特朗普曾因她呼吁妥善调查爱泼斯坦案材料而发生冲突。

她称特朗普为“跛脚鸭”，并强调他不能再次竞选总统。她认为，生活成本、腐败指控、移民问题、ICE特工的行动以及美国对以色列的支持也影响了选举结果。格林将部分美国人的不满与加沙儿童死亡以及以色列使用美国武器和弹药联系起来。

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