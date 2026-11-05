В США бывшая конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что президент Дональд Трамп, по ее мнению, сам уничтожил движение MAGA после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. По ее словам, результаты голосования означают не только завершение определенной политической эпохи, но и конец движения, которое она ранее поддерживала.

Как сообщает ABC News Australia, Грин назвала выборы референдумом о лидерстве Трампа. Она отметила, что на протяжении года он призывал американцев голосовать так, будто его имя было в бюллетене, и избиратели, по ее убеждению, ответили на этот призыв.

Поиск нового лидерства

Грин считает, что после перехода контроля над Палатой представителей и Сенатом к демократам Республиканской партии потребуется время для перестройки. Она также упомянула историческую победу демократа Джеймса Таларико в борьбе за место в Сенате Техаса и переход традиционно республиканского штата на сторону демократов.

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По словам Грин, взгляды американцев на ключевые вопросы не обязательно изменились, однако политическое представительство этих настроений может быть реорганизовано. Она предположила, что в США могут усилиться дискуссии о создании третьей партии и поиске нового лидера республиканцев. Также Грин заявила, что многие избиратели устали от постоянной политической драматизации, запугивания и конфронтации в Вашингтоне.

Критика Трампа и политики в отношении Израиля

Грин, ранее бывшая активной сторонницей Трампа, заявила, что он отдалился от людей, которые неоднократно поддерживали его на митингах MAGA. По ее словам, Белый дом больше сосредоточился на контактах с иностранными лидерами, руководителями технологических, промышленных и оборонных компаний. Ранее между Грин и Трампом возник конфликт из-за ее призывов надлежащим образом расследовать материалы по делу Эпштейна.

Она назвала Трампа «хромой уткой» и подчеркнула, что он не может вновь баллотироваться на пост президента. По ее мнению, на результаты выборов также повлияли стоимость жизни, обвинения в коррупции, иммиграция, действия агентов ICE и поддержка США Израиля. Грин связала недовольство части американцев с гибелью детей в Газе и использованием Израилем американского оружия и боеприпасов.

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