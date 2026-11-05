W Stanach Zjednoczonych była republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene oświadczyła, że prezydent Donald Trump, jej zdaniem, sam zniszczył ruch MAGA po porażce Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych. Według niej wyniki głosowania oznaczają nie tylko koniec pewnej epoki politycznej, ale także koniec ruchu, który wcześniej popierała.

Jak informuje ABC News Australia, Greene nazwała wybory referendum w sprawie przywództwa Trumpa. Zaznaczyła, że przez cały rok wzywał Amerykanów do głosowania tak, jakby jego nazwisko znajdowało się na karcie do głosowania, a wyborcy, w jej przekonaniu, odpowiedzieli na to wezwanie.

Poszukiwanie nowego przywództwa

Greene uważa, że po przejęciu przez Demokratów kontroli nad Izbą Reprezentantów i Senatem Partia Republikańska będzie potrzebowała czasu na przebudowę. Wspomniała również o historycznym zwycięstwie demokraty Jamesa Talarico w walce o miejsce w Senacie Teksasu oraz przejściu tradycyjnie republikańskiego stanu na stronę Demokratów.

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Według Greene poglądy Amerykanów w kluczowych kwestiach niekoniecznie się zmieniły, jednak polityczna reprezentacja tych nastrojów może zostać zreorganizowana. Przypuszczała, że w USA mogą nasilić się dyskusje o utworzeniu trzeciej partii i poszukiwaniu nowego lidera republikanów. Greene stwierdziła także, że wielu wyborców jest zmęczonych nieustanną polityczną dramatyzacją, zastraszaniem i konfrontacją w Waszyngtonie.

Krytyka Trumpa i polityki wobec Izraela

Greene, która wcześniej była aktywną zwolenniczką Trumpa, oświadczyła, że oddalił się on od ludzi, którzy wielokrotnie popierali go na wiecach MAGA. Według niej Biały Dom bardziej skupił się na kontaktach z zagranicznymi przywódcami oraz szefami firm technologicznych, przemysłowych i obronnych. Wcześniej między Greene a Trumpem doszło do konfliktu z powodu jej wezwań do należytego zbadania materiałów w sprawie Epsteina.

Nazwała Trumpa „kulawą kaczką” i podkreśliła, że nie może ponownie kandydować na urząd prezydenta. Jej zdaniem na wyniki wyborów wpłynęły również koszty życia, zarzuty korupcyjne, imigracja, działania agentów ICE oraz wsparcie USA dla Izraela. Greene powiązała niezadowolenie części Amerykanów ze śmiercią dzieci w Gazie oraz użyciem przez Izrael amerykańskiej broni i amunicji.

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