Екс-конгресвумен Грін заявила, що Трамп знищив рух MAGA — ABC News Australia

У США колишня конгресвумен-республіканка Маржорі Тейлор Грін заявила, що президент Дональд Трамп, на її думку, сам знищив рух MAGA після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. За її словами, результати голосування означають не лише завершення певної політичної епохи, а й кінець руху, який вона раніше підтримувала.

Як повідомляє ABC News Australia, Грін назвала вибори референдумом щодо лідерства Трампа. Вона зазначила, що він упродовж року закликав американців голосувати так, ніби його ім'я було в бюлетені, а виборці, на її переконання, дали відповідь на цей заклик.

Пошук нового лідерства

Грін вважає, що після переходу контролю над Палатою представників і Сенатом до демократів Республіканській партії знадобиться час для перебудови. Вона також згадала історичну перемогу демократа Джеймса Таларіко в боротьбі за місце в Сенаті Техасу та перехід традиційно республіканського штату на бік демократів.

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За словами Грін, погляди американців на ключові питання не обов'язково змінилися, однак політичне представництво цих настроїв може бути реорганізоване. Вона припустила, що в США можуть посилитися дискусії про створення третьої партії та пошук нового лідера республіканців. Також Грін заявила, що багато виборців втомилися від постійної політичної драматизації, залякування та конфронтації у Вашингтоні.

Критика Трампа і політики щодо Ізраїлю

Грін, яка раніше була активною прихильницею Трампа, заявила, що він віддалився від людей, котрі неодноразово підтримували його на мітингах MAGA. За її словами, Білий дім більше зосередився на контактах з іноземними лідерами, керівниками технологічних, промислових і оборонних компаній. Раніше між Грін і Трампом виник конфлікт через її заклики належно розслідувати матеріали у справі Епштейна.

Вона назвала Трампа «кульгавою качкою» та наголосила, що він не може знову балотуватися на посаду президента. На її думку, на результати виборів також вплинули вартість життя, звинувачення у корупції, імміграція, дії агентів ICE і підтримка США Ізраїлю. Грін пов'язала невдоволення частини американців із загибеллю дітей у Газі та застосуванням Ізраїлем американської зброї й боєприпасів.

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