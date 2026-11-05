Україна обговорила гарантії безпеки з партнерами у Брюсселі

5 листопада у Брюсселі відбулися зустрічі українських представників із делегаціями Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО. Головною темою стали майбутні гарантії безпеки для України та роль міжнародних партнерів у їх забезпеченні. За словами Рустема Умєрова, Київ наполягає, щоб ці гарантії були не просто обіцянками, а дієвим механізмом захисту.

Україна провела у Брюсселі переговори з представниками ключових західних партнерів щодо майбутніх гарантій безпеки. Зустрічі відбулися 5 листопада. У них взяли участь представники Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО. Про результати повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров. За його словами, сторони зосередилися на тому, якою має бути система гарантій для України та яку роль у ній відіграватимуть Сполучені Штати й інші союзники.

«Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки», — зазначив Умєров.

Якими мають бути гарантії безпеки

Одне з головних питань переговорів — зміст майбутніх зобов’язань партнерів перед Україною. Київ прагне отримати такі гарантії, які допоможуть захистити країну від нової російської агресії та не допустити повторення повномасштабного вторгнення.

Умєров наголосив, що для України важливо мати не лише політичні заяви про підтримку, а й конкретні механізми, які справді працюватимуть у разі загрози. «Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою», — підкреслив голова Служби зовнішньої розвідки.

Водночас подробиці можливих домовленостей поки не розголошують. Умєров повідомив, що робота над цим напрямом триває. Про наступні кроки та конкретні результати переговорів Україна планує повідомити пізніше.

Чому участь Європи та США важлива

Переговори у Брюсселі охопили не лише гарантії з боку окремих держав, а й ширшу стратегію європейської безпеки. Йдеться про те, як Україна та її партнери мають діяти разом, щоб забезпечити довгострокову стабільність у регіоні. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що питання гарантій безпеки та відбудови України не можна вирішувати без участі Європи. Україна розраховує на узгоджену позицію США та європейських союзників, адже майбутня система безпеки має враховувати інтереси й можливості всіх партнерів.

Зустрічі 5 листопада стали черговим етапом обговорення цієї теми. Однак поки не повідомляється, чи вдалося сторонам узгодити конкретні умови або домовитися про остаточний формат гарантій. Наразі переговори тривають. Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров провів у Брюсселі переговори з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock.

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.



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