Украина обсудила гарантии безопасности с партнерами в Брюсселе

5 ноября в Брюсселе состоялись встречи украинских представителей с делегациями Франции, Великобритании, Германии, США и НАТО. Главной темой стали будущие гарантии безопасности для Украины и роль международных партнеров в их обеспечении. По словам Рустема Умерова, Киев настаивает на том, чтобы эти гарантии были не просто обещаниями, а действенным механизмом защиты.

Украина провела в Брюсселе переговоры с представителями ключевых западных партнеров относительно будущих гарантий безопасности. Встречи состоялись 5 ноября. В них приняли участие представители Франции, Великобритании, Германии, США и НАТО. О результатах сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. По его словам, стороны сосредоточились на том, какой должна быть система гарантий для Украины и какую роль в ней будут играть Соединенные Штаты и другие союзники.

«Вместе с представителями Франции, Великобритании, Германии, США и НАТО обсудили, какими должны быть гарантии для Украины со стороны Соединённых Штатов и других партнёров, а также новую стратегию европейской безопасности», — отметил Умеров.

Какими должны быть гарантии безопасности

Один из главных вопросов переговоров — содержание будущих обязательств партнеров перед Украиной. Киев стремится получить такие гарантии, которые помогут защитить страну от новой российской агрессии и не допустить повторения полномасштабного вторжения.

Умеров подчеркнул, что для Украины важно иметь не только политические заявления о поддержке, но и конкретные механизмы, которые действительно будут работать в случае угрозы. «Для Украины важно, чтобы гарантии безопасности были не политической декларацией, а реально работающей системой», — подчеркнул глава Службы внешней разведки.

В то же время подробности возможных договоренностей пока не разглашаются. Умеров сообщил, что работа в этом направлении продолжается. О следующих шагах и конкретных результатах переговоров Украина планирует сообщить позже.

Почему участие Европы и США важно

Переговоры в Брюсселе охватили не только гарантии со стороны отдельных государств, но и более широкую стратегию европейской безопасности. Речь идет о том, как Украина и ее партнеры должны действовать вместе, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что вопросы гарантий безопасности и восстановления Украины нельзя решать без участия Европы. Украина рассчитывает на согласованную позицию США и европейских союзников, ведь будущая система безопасности должна учитывать интересы и возможности всех партнеров.

Встречи 5 ноября стали очередным этапом обсуждения этой темы. Однако пока не сообщается, удалось ли сторонам согласовать конкретные условия или договориться об окончательном формате гарантий. В настоящее время переговоры продолжаются. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров провел в Брюсселе переговоры с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock.

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить послевоенную безопасность, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.



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